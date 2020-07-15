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Госдума одобрила трехдневное голосование

Источник:
Интерфакс
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума одобрила поправки, допускающие проведение голосования на выборах в течение трех дней.

Согласно документу, по решению Центризбиркома голосование на думских выборах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение не подлежит пересмотру.

Также по решению ЦИК голосование может проводиться вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования — на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

В случае принятия решения о проведении многодневной процедуры, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся. Аналогичные правила будут действовать для выборов в органы местного самоуправления и референдумов.

Оппозиционные партии в Госдуме уже раскритиковали поправку. По их мнению, принятый вариант многодневного голосования открывает дополнительные возможности для манипуляций. Впервые многодневное голосование было использовано на плебисците по поправкам в Конституцию.

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