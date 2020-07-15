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Обнаружена жертва загадочного убийства древности

Источник:
The Daily Mail
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Археологи обнаружили в Британии останки человека, который жил около двух тысяч лет назад и стал жертвой загадочного убийства.

Специалисты нашли скелет взрослого мужчины в окрестностях города Уэндовер, пишет The Daily Mail. Изучение останков показало, что им не менее двух тысяч лет. Человек был похоронен в канаве лицом вниз, его руки были связаны.

Ученые отметили, что смерть неизвестного мужчина остается для них «загадкой», хотя у нее определенно есть криминальные или насильственные причины. Возможно, криминалисты или историки смогут пролить свет на это происшествие.

Останки убитого британца были обнаружены во время археологических работ, ведущихся на участке строительства скоростной магистрали HS2.

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