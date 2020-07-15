Перехват американского разведчика показали на видео

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем — в воздух поднимались три российских истребителя,

14 июля над Черным морем были замечены самолеты-разведчики Р-8А Poseidon, RС-135 и беспилотник MQ-9А Reaper ВВС США. Кроме того, в районе Баренцева моря засекли самолет-разведчик Р-3С Orion ВВС Норвегии, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Для их сопровождения в воздух поднялись три российских самолета из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота и Южного военного округа.

В Минобороны указали, что истребители России сопроводили иностранных летчиков на безопасном расстоянии и вскоре вернулись на базу.