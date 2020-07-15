Томенко призвал туристов не бояться COVID-19 на Алтае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал туристов приезжать на отдых в регион, не опасаясь растущего числа заболевших коронавирусом.

#Новости COVID19 Алтайский край ответил на рост коронавируса ослаблением режима

«У нас в последнее время растет число выявленных инфицированных, но это касается в первую очередь крупных городов. Туристических районов это пока не коснулось, они расположены вдали от Барнаула, Рубцовска и других городов, за сотни километров. Мы готовы к приему гостей с соблюдением всех мер безопасности», – сказал Томенко во время совместной с Ростуризмом пресс-конференции, прошедшей онлайн.

Глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин при этом рассказал, что два Алтая развивают межрегиональные маршруты. Так, из аэропорта Горно-Алтайска можно улететь в Белокуриху всего за 15-20 минут. А с конца этой недели авиакомпания Nordwind запускает авиарейсы на Москву и Санкт-Петербург в Горно-Алтайск.

«Эти рейсы, как и открытые ранее, помогут гостям из центральной части России не только ближе познакомиться с красотами Горного Алтая, но и при необходимости быстрее и с большим комфортом добираться до курортов Белокурихи», – добавил Хорохордин.

Виктор Томенко добавил, что новые рейсы в Горный Алтай помогут туристам быстрее добираться до левого берега Катуни, где расположены краевые турбазы, а также до таких объектов, как Денисова пещера, где сейчас идут раскопки, мемориальный музей-заповедник имени Василия Шукшина в Сростках и другие.

При этом, по данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 246 инфицированных. Общее число заболевших составляет 6540 человек. Умерли 136 человек, шесть из них – за последние сутки, а 4135 выздоровели.

С первых чисел июля число заболевших в крае постоянно растет, при этом если ранее в сутки выявляли 65-75 новых случаев, то последние дни цифра не опускается ниже 230-250 человек. Глава краевого Минздрава ранее сообщал, что увеличилось число тяжелых случаев, а представители Роспотребнадзора края связывали рост заболеваемости с тем, что люди устали сидеть по домам и отправились отдыхать, а также участвуют в незаконных массовых вечеринках с дискотеками.