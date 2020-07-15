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Пожарные в Бурятии спасли просидевшую два дня в колодце собаку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС

Жители Иволгинского района Бурятии обратились к пожарным за помощью. Встревоженные очевидцы рассказали, что они не могут вызволить из бетонного колодца обессилившую собаку, сообщила пресс-служба республиканского ГО и ЧС.

Животное просидело два дня на глубине пяти метров под землей, достать его мешала бетонная плита. Отчаявшееся животное уже не надеялось на спасение. Тогда прохожие, обнаружившие собаку в колодце, вызвали пожарных.

Прибывшие начальник караула и водитель пожарного автомобиля зацепили тросом и отодвинули плиту. После чего один из них спустился вниз и обвязал собаку веревкой. Они вытащили животное из западни и передали людям. Во избежание повторных падений в колодец его закрыли плитой полностью.

«Очень рады, что, несмотря на тяжелую работу, пожарные сохраняют человечность и сострадание ко всем и готовы спасти любую жизнь. Спасибо за работу» — поблагодарила спасателей за работу местная жительница.

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