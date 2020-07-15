Рассмотрение дела «вора в законе» в Забайкалье отложили из-за COVID-19

Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества Георгия Углавы, известного как «вор в законе» Тахи, временно отложили по ходатайству трех фигурантов. Они страдают заболеваниями, требующими соблюдения режима самоизоляции, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы Забайкальского краевого суда.

«Поступило ходатайство трех подсудимых, которые страдают заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный постановлением губернатора Забайкальского края от 31 марта 2020 года № 20», — сообщила представитель пресс-службы.

При этих заболеваниях, дополнила она, требуется соблюдать режим самоизоляции в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. Рассмотрение дела продолжится после снятия ограничительных мер.

Уголовное дело в отношении Углавы и еще 10 фигурантов поступило в суд в феврале. Объем обвинительного заключения составил более 11 тысяч листов. По данным краевого МВД, в начале 2000-х годов ряд «воров в законе», в том числе Тахи, решили устроить передел сфер влияния и подчинить себе другие ОПГ. Углава предположительно «контролировал» преступность в Забайкалье.

Участники созданной им организации занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денежных средств и имущества, следует из данных правоохранительных органов.

Подробности уголовной биографии Георгия Углавы

Углаву задержали в Москве в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.