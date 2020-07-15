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Россия рекордно увеличила расходы на оборону

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия наращивает финансирование бюрократического и силового аппарата, несмотря на трехкратный обвал нефтегазовых доходов бюджета и рецессию в экономике, свидетельствуют данные предварительной оценки бюджета, опубликованной Минфином.

Так, по статье «национальная оборона» за полгода правительство потратило 1,6 триллиона рублей, ассигнования по сравнению с прошлым годом выросли на 10%. В номинальном выражении расходы стали рекордными за все время доступных данных.

Расходы непосредственно на вооруженные силы увеличились на 14% и увеличились до 1,213 триллиона рублей. Финансирование ядерно-оружейного комплекса выросло сразу на 36%, на разработку нового оружия выделено на 10% больше по сравнению с 2019 годом.

Расходы по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса» фактически утроились, расходы по статье «национальная безопасность» увеличились на 11% и достигли 960 миллиардов рублей.

Органам МВД увеличили финансирование на 21 миллиард рублей, Росгвардии досталось 10 миллиардов «сверх» прошлогодних бюджетов, органам безопасности «накинули» 16 миллиардов рублей. В целом расходы по этим статьям выросли до 315 миллиардов рублей.

Кроме этого, расходы на содержание аппарата чиновников и органов государственной власти за год взлетели на 20% — до 667 миллиардов рублей. Одновременно расходы на прочие федеральные органы власти увеличились сразу на 65% — с 20 до 34 миллиардов рублей.

Сэкономить правительство решило на госпрограммах развития регионов и производстве лекарств, следует из данных Минфина. Так, финансирование госпрограммы развития медицинской и фармацевтической промышленности урезали более чем в два раза.

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nifnif

а может пора количество чиновников уменьшить всё-таки в 2 раза, по данным с 2003 года число чинуш увеличилось...

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Иркут 69

Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.

Drronum

Опять громкие речи , наполненные водой и пафосом. Уже 20 лет обеспечивает доступным жильем россиян, повышает...