Россия рекордно увеличила расходы на оборону

Россия наращивает финансирование бюрократического и силового аппарата, несмотря на трехкратный обвал нефтегазовых доходов бюджета и рецессию в экономике, свидетельствуют данные предварительной оценки бюджета, опубликованной Минфином.

Так, по статье «национальная оборона» за полгода правительство потратило 1,6 триллиона рублей, ассигнования по сравнению с прошлым годом выросли на 10%. В номинальном выражении расходы стали рекордными за все время доступных данных.

Расходы непосредственно на вооруженные силы увеличились на 14% и увеличились до 1,213 триллиона рублей. Финансирование ядерно-оружейного комплекса выросло сразу на 36%, на разработку нового оружия выделено на 10% больше по сравнению с 2019 годом.

Расходы по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса» фактически утроились, расходы по статье «национальная безопасность» увеличились на 11% и достигли 960 миллиардов рублей.

Органам МВД увеличили финансирование на 21 миллиард рублей, Росгвардии досталось 10 миллиардов «сверх» прошлогодних бюджетов, органам безопасности «накинули» 16 миллиардов рублей. В целом расходы по этим статьям выросли до 315 миллиардов рублей.

Кроме этого, расходы на содержание аппарата чиновников и органов государственной власти за год взлетели на 20% — до 667 миллиардов рублей. Одновременно расходы на прочие федеральные органы власти увеличились сразу на 65% — с 20 до 34 миллиардов рублей.

Сэкономить правительство решило на госпрограммах развития регионов и производстве лекарств, следует из данных Минфина. Так, финансирование госпрограммы развития медицинской и фармацевтической промышленности урезали более чем в два раза.