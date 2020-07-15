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«Газпром» повысит стоимость газа для россиян

Источник:
Finanz
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Цены на газ для потребителей в России повысят, объявил глава департамента экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома» Алексей Андреев.

Решение об индексации тарифов уже «принято и находится в стадии оформления», пояснил представитель концерна. Вопрос был отработан с регулирующими органами, подчеркнул Андреев, сейчас обсуждается повышение тарифов на транспортировку газа.

Федеральная антимонопольная служба в начале апреля утвердила индексацию цен на газ для населения на 3%. Это вдвое выше прошлогоднего повышения, когда газ подорожал на 1,4%. При этом изначально «Газпром» рассчитывал поднять стоимость газа на 5%.

Провести индексацию планировалось с 1 июля, однако в итоге повышение цен перенесли из-за пандемии коронавируса и голосование по поправкам в Конституцию. Ожидается, что новые тарифы вступят в силу с 1 августа.

Эксперты полагают, что повышение газовых тарифов в разгар экономического кризиса производится, чтобы компенсировать потери «Газпрома» на внешнем рынке за счет россиян. С 2014 года газ для россиян подорожал почти на 20%.

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