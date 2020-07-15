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Коронавирус оставил страусов в Забайкалье без еды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pen_ash / Pixabay License

Коронавирус и ограничения на работу поставили знаменитую ферму «Забайкальский страус» на грань выживания. Многих питомцев подворья придется пустить под нож, в противном случае их ждет голодная смерть, сообщил Sibnet.ru владелец фермы Сергей Косенок.

Ферма «Забайкальский страус» занимается не только разведением пернатых гигантов. Здесь содержится крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, свиньи, кролики, птица. Владельцы развивают торговлю, ресторанное дело, туристический бизнес. Но эпидемия коронавируса поставила ферму на грань выживания.

«Когда были ограничения из-за коронавируса, весь наш семенной фонд пришлось скормить животным. Это 12,5 тонны посевного фонда. И закупить сейчас нет возможности, потому что у нас не проводились экскурсии, не работали кафе, не проводили юбилеи и банкеты, конные походы, на которых мы зарабатывали деньги», — сообщил предприниматель.

#Туризм
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Чтобы прокормить хотя бы часть питомцев в будущем, фермер взял займ, купил кормовые и засеял 20 гектаров. Но корма на всех не хватит. «Мы не вытянем. Часть животных придется продавать, часть пустить на мясо. А чтобы животные с голову умирали, я не могу такого сделать», — подчеркнул фермер.

Правительство Забайкалья выделило фермерскому хозяйству субсидию в размере 120 тысяч рублей. Эти деньги пошли на зарплаты сотрудников вместе с частью тех, что предприниматель взял в кредит.

Также, по информации пресс-службы краевого правительства, предпринимателю предложили льготный кредит под 5,5 % из регионального Фонда поддержки агропромышленного комплекса. 

Но и здесь есть свои подводные камни, отметил Косенок — займ одобрят, если на счету есть 10-15% от запрашиваемой суммы кредита. А чтобы привести дела в порядок и оплатить первоочередные потребности, фермеру нужно не менее 1-1,5 миллиона рублей.

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nifnif

а может пора количество чиновников уменьшить всё-таки в 2 раза, по данным с 2003 года число чинуш увеличилось...

Иркут 69

Себя родимых, они не забывают...

Drronum

Опять громкие речи , наполненные водой и пафосом. Уже 20 лет обеспечивает доступным жильем россиян, повышает...

Иркут 69

Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.

karavoron

в смысле поменяли на бумажки зеленые?