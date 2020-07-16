НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «21 мост»

Источник:
Sibnet.ru
184 0

Фильм «21 мост» от режиссера «Игры престолов» Брайана Кирка погружает зрителей в атмосферу криминального боевика с захватывающим сюжетом.

США, 2019 год, режиссер Брайан Кирк, 16+
В ролях: Сиенна Миллер, Кит Дэвид, Дж.К. Симмонс, Тейлор Китч
Слоган: «От него не уйти»

Фильм рассказывает об опальном детективе (Чедвик Боузман), который стал участником масштабной операции по охоте на убийц двух полицейских в Нью-Йорке. Когда ситуация обостряется, власть решает принять чрезвычайные меры, чтобы не дать убийцам избежать наказания.

Впервые в истории города закрываются для движения все мосты острова. Теперь, когда Манхэттен заблокирован на въезд и выезд, герою придется самостоятельно выяснить, кто есть в этом городе.

Съемки фильма, который сначала назывался «17 мостов», проходили как в Нью-Йорке, так и в Филадельфии.  Кирк старается показать зрелищный боевик с погонями, перестрелками и попавшимися под руку заложниками.

Создатели ленты скрыли масштаба транспортного коллапса, который мог быть спровоцирован приказом заблокировать Манхэттен. Но динамичная подача сюжета перекрывает огрехи фильма, а ключевые актеры показывают отличную игру. 


Еще по теме
Фильм дня: «Убийца»
Фильм: «Мед в голове»
Фильм дня: «Почти знаменит»
Фильм дня: «Такси-блюз»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия рекордно увеличила расходы на оборону
•
Россиянам запретят ремонтировать авто подержанными запчастями
•
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
•
Россиян поразили более 100 штаммов коронавируса
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Россияне раскупили VIP-туры в Горный Алтай
Сибирь 16.07.2020 00:17
Томенко призвал туристов не бояться COVID-19 на Алтае
Сибирь 15.07.2020 18:00
Пожарные в Бурятии спасли просидевшую два дня в колодце собаку
Сибирь 15.07.2020 17:32
Рассмотрение дела «вора в законе» в Забайкалье отложили из-за COVID-19
Сибирь 15.07.2020 16:48
Самое популярное
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8472
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
4742
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
3946
Деноминацию рубля предложили провести в России
3797
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия рекордно увеличила расходы на оборону
•
Россиянам запретят ремонтировать авто подержанными запчастями
•
«Газпром» повысит стоимость газа для россиян
•
Россиян поразили более 100 штаммов коронавируса
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
31
Путин рассказал, как реагирует на критику в свой адрес
25