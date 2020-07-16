Фильм дня: «21 мост»

Фильм «21 мост» от режиссера «Игры престолов» Брайана
Кирка погружает зрителей в атмосферу криминального боевика с захватывающим
сюжетом.
США, 2019 год, режиссер Брайан Кирк, 16+
В ролях: Сиенна Миллер, Кит Дэвид, Дж.К. Симмонс, Тейлор Китч
Слоган: «От него не уйти»
Фильм рассказывает об опальном детективе (Чедвик Боузман),
который стал участником масштабной операции по охоте на убийц двух полицейских в Нью-Йорке.
Когда ситуация обостряется, власть решает принять чрезвычайные меры, чтобы не
дать убийцам избежать наказания.
Впервые в истории города закрываются для движения все мосты
острова. Теперь, когда Манхэттен заблокирован на въезд и выезд, герою придется
самостоятельно выяснить, кто есть в этом городе.
Съемки фильма, который сначала назывался «17 мостов»,
проходили как в Нью-Йорке, так и в Филадельфии. Кирк старается показать зрелищный боевик с
погонями, перестрелками и попавшимися под руку заложниками.
Создатели ленты скрыли масштаба транспортного коллапса, который мог быть спровоцирован приказом заблокировать Манхэттен. Но динамичная подача сюжета перекрывает огрехи фильма, а ключевые актеры показывают отличную игру.