Фильм дня: «21 мост»

Фильм «21 мост» от режиссера «Игры престолов» Брайана Кирка погружает зрителей в атмосферу криминального боевика с захватывающим сюжетом.

США, 2019 год, режиссер Брайан Кирк, 16+

В ролях: Сиенна Миллер, Кит Дэвид, Дж.К. Симмонс, Тейлор Китч

Слоган: «От него не уйти»

Фильм рассказывает об опальном детективе (Чедвик Боузман), который стал участником масштабной операции по охоте на убийц двух полицейских в Нью-Йорке. Когда ситуация обостряется, власть решает принять чрезвычайные меры, чтобы не дать убийцам избежать наказания.

Впервые в истории города закрываются для движения все мосты острова. Теперь, когда Манхэттен заблокирован на въезд и выезд, герою придется самостоятельно выяснить, кто есть в этом городе.

Съемки фильма, который сначала назывался «17 мостов», проходили как в Нью-Йорке, так и в Филадельфии. Кирк старается показать зрелищный боевик с погонями, перестрелками и попавшимися под руку заложниками.

Создатели ленты скрыли масштаба транспортного коллапса, который мог быть спровоцирован приказом заблокировать Манхэттен. Но динамичная подача сюжета перекрывает огрехи фильма, а ключевые актеры показывают отличную игру.