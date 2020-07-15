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Мэрия Новосибирска облагородит пляж Академгородка

Источник:
Sibnet.ru
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Благоустройством и уборкой пляжа в Академгородке займется мэрия Новосибирска. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Принял решение о том, что благоустройством и уборкой центрального пляжа Академгородка будут заниматься структуры мэрии», — написал Локоть.

По его словам, до сих пор участок пляжа находился в ведении СО РАН. И чиновники не имели права приводить его в порядок за счет средств городского бюджета. В ближайшее время участок будет передан муниципалитету.

«У нас появится возможность вместе с молодежью, с активистами превратить эту территорию, площадью 17 гектаров, в комфортное место отдыха — с хорошей пешей доступностью и актуальными дизайнерскими решениями», — резюмировал он.

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Топ комментариев

nifnif

а может пора количество чиновников уменьшить всё-таки в 2 раза, по данным с 2003 года число чинуш увеличилось...

Иркут 69

Себя родимых, они не забывают...

Drronum

Опять громкие речи , наполненные водой и пафосом. Уже 20 лет обеспечивает доступным жильем россиян, повышает...

Иркут 69

Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.

karavoron

в смысле поменяли на бумажки зеленые?