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Алтайский край занял второе место в РФ по загазованности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Алтайский край занял второе место в России после Москвы по загазованности воздуха, по данным Росприроднадзора.

Наибольший объем загрязняющих веществ машины выделяют в Москве (334,4 тысячи тонн), Алтайском (302,5) и Ставропольском (248,1) краях. За ними следуют Московская область (221,4) и Красноярский край (188,1), по данным Росприроднадзора.

По информации ведомства, в основном выбросы состоят из оксида углерода (3,7 тысячи тонн), диоксида азота (979,3) и летучих органических соединений (432,2).

Автотранспорт — серьезный источник загрязнения воздуха. Даже в промышленных регионах доля его выбросов составляет около 30%. В мегаполисах, где промышленность отсутствует, доля и вовсе доходит до 80–90%, рассказал NEWS.ruпредседатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он отметил, что решение проблемы таких выбросов включено в нацпроект «Экология» и в федеральный проект «Чистый воздух». В ряде городов-участников уже начали обновлять общественный транспорт и коммунальную технику на экологические виды.

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