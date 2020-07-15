НАВЕРХ

Сибирские ученые первыми в РФ получили антитела к COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске, впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус, сообщила в четверг ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. Для этого были использованы образцы крови переболевших COVID-19 доноров и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов (клетки крови, отвечающие за формирование иммунитета)», — цитирует ТАСС Дорохову.

Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени.

По ее словам, это позволит ученым создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Полученные результаты, послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусной инфекции и будут востребованы при совершенствовании вакцин.

Тема: Распространение коронавируса
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