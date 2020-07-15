Омский школьник спас тонувших девушек ценой жизни

Подросток в Омской области спас двух девушек, которые начали тонуть в Иртыше, но сам выбраться на берег не смог, по факту смерти школьника возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным следствия, полученным в результате осмотра места происшествия и допросов очевидцев, мальчик купался в реке вместе с друзьями, две 17-летние девушки, попав в донную яму, стали тонуть, подросток бросился им на помощь, ему удалось вытолкнуть на берег девушек, а сам он уже не смог выбраться из воды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).