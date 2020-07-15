Омский школьник спас тонувших девушек ценой жизни

Фото: © Sibnet.ru
Подросток в Омской области спас двух девушек, которые
начали тонуть в Иртыше, но сам выбраться на берег не смог, по факту смерти
школьника возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК РФ.
По данным следствия, полученным в результате осмотра места
происшествия и допросов очевидцев, мальчик купался в реке вместе с друзьями,
две 17-летние девушки, попав в донную яму, стали тонуть, подросток бросился им
на помощь, ему удалось вытолкнуть на берег девушек, а сам он уже не смог
выбраться из воды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности).