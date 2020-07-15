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Создатели «Войны семей» объявили о съемках второго сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Второй сезон комедийного сериала «Война семей» с Александром Робаком и Егором Бероевым в главных ролях раскроет судьбу героев после важных жизненных перипетий, сообщила пресс-служба телеканала «Супер».

В новом сезоне семейства Ремневых и Мамонтовых вновь попадут в череду конфликтов и разногласий.

Фото: © предоставлено каналом «Супер»

Таня и Миша разведутся: Таня переедет жить к биологической матери своего сына, и ополчится против бывшего мужа. Михаил закрутит роман с подругой дочери Стасей, и единственным, кто поддержит союз, станет друг Дима.

Сам Дима изменит Лене с бывшей женой, что очень затруднит его положение. Молодожены Вадим и Арина попытаются жить самостоятельно, но окажется, что супруги очень по-разному видят семейную жизнь.

Съемки

Во втором сезоне режиссером проекта выступит Роман Фокин («Крыша мира», «Психологини», «Восьмидесятые», «Светофор»). Со многими актерами «Войны семей» Фокин уже встречался на других проектах.

Роман Фокин:

«Проект «Война семей» привлек меня огромным количеством трюковых сцен и комбинированных кадров. Для любого режиссера это всегда некий вызов и возможность проявить свой талант»

Во втором сезоне остались и полюбившиеся зрителю герои в исполнении Ольги Медынич, Светланы Колпаковой, Александры Флоринской, Джемала Тетруашвили, Арины Постниковой, Пелагеи Невзоровой, Арама Вардеваняна, Ирины Чипиженко, Арсения Робака.


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