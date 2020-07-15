Бензовоз с десятками тонн топлива перевернулся в Забайкалье

Бензовоз, перевозивший 23 тонны топлива, перевернулся на трассе в Забайкальском крае. Водитель грузовика погиб на месте, сообщил представитель пропаганды безопасного движения регионального УГИБДД.

По информации краевого ГУ МЧС, в 12.08 по местному времени (6.08 мск) на автодороге Чита - Иркутск в Улетовском районе у отворота к поселку Танга перевернулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.

Водитель грузовика погиб на месте, пишет «Чита.ру» со ссылкой на представителя УГИБДД. Кроме того, автомобиль получил повреждения, в результате которых началась утечка топлива. Ликвидируют последствия ДТП 37 человек, из них 10 сотрудников МЧС.