Запреты из-за COVID-19 сократили число кишечных инфекций в Забайкалье

Ограничения из-за распространения коронавируса и ответственное отношение к личной гигиене благотворно отразились на здоровье забайкальцев, в первую очередь на детях. В крае резко уменьшилось число кишечных инфекций, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Введение ограничительных мероприятий привело к существенному снижению заболеваемости. У нас превалировали вирусные кишечные инфекции, которые преимущественно распространялись среди детей», — сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Детские сады периодически закрывались на карантины из-за ротавирусной, норовирусной, энтеровирусной инфекций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вымыть или протереть: чем отличаются влажные салфетки

Ограничения в работе привели к тому, что за полгода медики не зарегистрировали ни одного случая энтеровирусной инфекции, существенно снизилась заболеваемость ротавирусной и норовирусной инфекцией. Она уточнила, что закрытие организаций общественного питания привело к снижению количества заболеваний кишечными инфекциями в 2,5 раза.

«У забайкальцев должна быть приверженность к проведению мероприятий, которые сегодня введены в связи с коронавирусной инфекцией. Это дезинфекция, ношение маски в общественных местах, обработка рук, социальное дистанцирование», — добавила Светлана Лапа.