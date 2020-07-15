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Запреты из-за COVID-19 сократили число кишечных инфекций в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ограничения из-за распространения коронавируса и ответственное отношение к личной гигиене благотворно отразились на здоровье забайкальцев, в первую очередь на детях. В крае резко уменьшилось число кишечных инфекций, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Введение ограничительных мероприятий привело к существенному снижению заболеваемости. У нас превалировали вирусные кишечные инфекции, которые преимущественно распространялись среди детей», — сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Детские сады периодически закрывались на карантины из-за ротавирусной, норовирусной, энтеровирусной инфекций. 

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Ограничения в работе привели к тому, что за полгода медики не зарегистрировали ни одного случая энтеровирусной инфекции, существенно снизилась заболеваемость ротавирусной и норовирусной инфекцией. Она уточнила, что закрытие организаций общественного питания привело к снижению количества заболеваний кишечными инфекциями в 2,5 раза.

«У забайкальцев должна быть приверженность к проведению мероприятий, которые сегодня введены в связи с коронавирусной инфекцией. Это дезинфекция, ношение маски в общественных местах, обработка рук, социальное дистанцирование», — добавила Светлана Лапа.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

nifnif

а может пора количество чиновников уменьшить всё-таки в 2 раза, по данным с 2003 года число чинуш увеличилось...

Иркут 69

Себя родимых, они не забывают...

Drronum

Опять громкие речи , наполненные водой и пафосом. Уже 20 лет обеспечивает доступным жильем россиян, повышает...

Иркут 69

Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.

karavoron

в смысле поменяли на бумажки зеленые?