Заставляющий кричать от ужаса хоррор «Призраки» выйдет в прокат

Американский фильм ужасов «Призрак» выйдет на большие экраны 30 июля, хоррор расскажет о девушке, которая вынуждена провести ночь в доме, полном потусторонних сил, сообщает «ПрофиСинема».

Великобритания, 2020 год, режиссер Дэвид Холройд, 18+

По сюжету, молодая медсестра Эмили приезжает в мрачный особняк на свою первую ночную смену в качестве сиделки для пожилого Артура, страдающего болезнью Альцгеймера. Оставшись одна, она понимает, что дом полон потусторонних сил, а окружающие призраки ни за что не отпустят ее из дома.

Хоррор отметился на крупнейшем фестивале фильмов ужасов в США Screamfest, известном как Sundance of Horror, где поклонники жанра назвали его «атмосферным и заставляющим кричать от ужаса».

Дэвид Холройд:



«Я хочу, чтобы зритель полностью погрузился в атмосферу фильма, чтобы, сидя на краешке стула в полнейшем напряжении, он не мог на нем удержаться. Но что более важно, я старался сделать так, чтобы во время просмотра человека не покидало глубоко тревожное и зловещее чувство о приближении чего-то ужасного. И в итоге это на самом деле происходит».

Фильм будет показан в кинотеатрах тех регионов, где местные власти уже разрешили восстановить работу кинопоказчиков. Возобновление их работы начнется уже сегодня, 15 июля.

Ранее Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации по работе кинотеатров, они включают в себя рассадку зрителей на расстоянии метра (члены одной семьи могут сидеть вместе). В залах будут проводить усиленную дезинфекцию и обработку, проветривать их после просмотра.