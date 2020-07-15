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Ученые нашли мумию «амазонки» в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МФТИ

Ученые Московского физико-техническогоуниверситета выяснили, что мумия воина, найденная в Туве в 1988 году, была женщиной, сибирской «амазонкой», сообщается на сайте вуза.

Древний воинственный кочевой народ — скифы — существовал в VIII веке до н. э. — IV веке н. э., в основном в степях между нижним течением Дуная и Дона. Основной источник сведений о скифах — сочинения античных авторов — Геродота, Гиппократа и Плиния Старшего. 

Во многих мифах о той эпохе, в частности у Геродота, есть упоминания об амазонках — племени женщин-воительниц, живущих на западе, на побережье Азовского и Черного морей. Однако до недавнего времени не было подтверждений подобного явления на востоке, у сибирских скифов.

Фото: © МФТИ

Могильник Сарыг-Булун открыли во время археологических раскопок неподалеку от Тувы по правому берегу Верхнего Енисея в 1988 году. В одном из погребений в деревянной колоде, выдолбленной из цельного куска дерева, было обнаружено тело ребенка, предположительно юноши 12–14 лет, с полным комплектом вооружения: чеканом, колчаном со стрелами и луком.

Благодаря особой, изолированной от внешних воздействий среде, произошла естественная частичная мумификация тела, и хорошо сохранились многие органические материалы. Новые естественнонаучные подходы, появившиеся в последние годы, позволяют археологам дополнить исторические исследования генетическими. Сложнейший анализ могут провести всего несколько лабораторий в мире. Одна из них — лаборатория исторической генетики МФТИ.

Ученым предложили провести исследование на предмет происхождения юного воина по отцовской линии. Но не получалось. Но возникла гипотеза: мы увидели и короткие, и длинные локусы, а локусов, связанных с Y-хромосомой, — нет.

«Основываясь на этих результатах, мы предположили, что имеем дело не с юношей, а с девушкой, которая была захоронена таким своеобразным образом. И после комплекса исследований, которые мы провели еще несколькими способами, очень подробно и тщательно, доказали, что имеем дело с останками юной девушки, которая, видимо, росла и воспитывалась как молодой воин», — рассказал заведующий лабораторией исторической генетики МФТИ Харис Мустафин.

Для генетического анализа в лабораторию были предоставлены три зуба и часть кожи. После проведения очистки образцы измельчали в костную муку, из которой выделялась ДНК. Для определения пола проводилась количественная и качественная оценка ДНК, а также анализ гена амелогенина с помощью ПЦР (метод молекулярной биологии, благодаря которому можно значительно увеличить малые концентрации определенных фрагментов ДНК в пробе).

Результаты работы позволят по-новому взглянуть на культуру и быт скифских племен и лучше узнать историю человека.

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