Российская актриса Анна Уколова снимется в британском сериале

Актриса Анна Уколова сыграет роль девушки английского разведчика, съемки проекта запланированы на осень, сообщает пресс-служба компании «Нон-стоп продакшн».

Съемки британского сериала запланированы на октябрь этого года. Проект расскажет про разведчика-англичанина, который сотрудничал с СССР. Уколова сыграет русскую возлюбленную героя.

«Она английский не знает, как и я, только кивает ему в ответ» — расскзала Анна Уколова о своем персонаже изданию «КП».

По словам Уколовой, британские коллеги заметили ее после фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, западный продюсер разглядел в актрисе настоящую русскую душу.

Анна Уколова известна по ролям в серьезных драмах и легких комедийных сериалах. За последние десять лет она работала в таких проектах как «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Бородач», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы», «Корни».