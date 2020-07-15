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Российская актриса Анна Уколова снимется в британском сериале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © annaukolova_group, vk.com/annaukolova_group

Актриса Анна Уколова сыграет роль девушки английского разведчика, съемки проекта запланированы на осень, сообщает пресс-служба компании «Нон-стоп продакшн».

Съемки британского сериала запланированы на октябрь этого года. Проект расскажет про разведчика-англичанина, который сотрудничал с СССР. Уколова сыграет русскую возлюбленную героя.

«Она английский не знает, как и я, только кивает ему в ответ» — расскзала Анна Уколова о своем персонаже изданию «КП».

По словам Уколовой, британские коллеги заметили ее после фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, западный продюсер разглядел в актрисе настоящую русскую душу.

Анна Уколова известна по ролям в серьезных драмах и легких комедийных сериалах. За последние десять лет она работала в таких проектах как «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Бородач», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы», «Корни».

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