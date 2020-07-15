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Боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вызвал на бой бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо.

«Поздравляю тебя Петр Ян, но ты все равно отстой. С тройным чемпионом ты не продержался дольше двух раундов. Ты похож на уродливую картошку», — написал после победы Яна американец Генри Сехудо.

Ян сразу написал ответ в твиттере. «У тебя был шанс подраться со мной, убогий. Но ты выбрал более простой вариант и просто сбежал. А теперь гавкаешь с безопасного расстояния, клоун. Возвращайся в бои, и я снова отправлю тебя на пенсию», — отметил россиянин.

Ян стал вторым действующим обладателем чемпионского пояса среди россиян, титулом в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов. Всего в активе Яна теперь 15 побед и одно поражение в ММА.

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