Мужчина в Приангарье отправил на ЕГЭ вместо себя родственника

Житель Иркутской области решил повысить шансы на успех при сдаче ЕГЭ и отправил на экзамен вместо себя более эрудированного родственника, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.
По версии МВД, 32-летний житель Усть-Илимска, много лет назад окончивший школу, решил поступить в вуз. Но для этого ему потребовалось набрать определенное количество баллов по одному из профильных предметов на ЕГЭ.
Чтобы повысить шансы на успешное прохождение испытаний, он предложил сходить на экзамен по математике похожему на него 28-летнему родственнику. На первоначальном этапе молодой человек сумел ввести в заблуждение членов комиссии. Но в дальнейшем его подлинная личность была установлена, а сам он признался в подлоге.
Теперь неудавшийся студент и его добрый родственник будут отвечать по закону. Подобный поступок квалифицируется, как правонарушение по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации). Им грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.