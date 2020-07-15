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Мужчина в Приангарье отправил на ЕГЭ вместо себя родственника

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Иркутской области решил повысить шансы на успех при сдаче ЕГЭ и отправил на экзамен вместо себя более эрудированного родственника, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По версии МВД, 32-летний житель Усть-Илимска, много лет назад окончивший школу, решил поступить в вуз. Но для этого ему потребовалось набрать определенное количество баллов по одному из профильных предметов на ЕГЭ.

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Чтобы повысить шансы на успешное прохождение испытаний, он предложил сходить на экзамен по математике похожему на него 28-летнему родственнику. На первоначальном этапе молодой человек сумел ввести в заблуждение членов комиссии. Но в дальнейшем его подлинная личность была установлена, а сам он признался в подлоге.

Теперь неудавшийся студент и его добрый родственник будут отвечать по закону. Подобный поступок квалифицируется, как правонарушение по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации). Им грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

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