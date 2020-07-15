Google обвинили в тайной слежке за пользователями

Юридическая компания Boies Schiller Flexner подала исковое заявление к Google в калифорнийский суд. Истцы считают, что программа Firebase Google ведет сбор данных о пользователях, даже при отключении опций отслеживания в настройках аккаунтов.

Юридическая компания Boies Schiller Flexner представляет интересы группы истцов. В июне 2020 года она уже подала иск к it-гиганту из-за слежки за пользователями, ведущуюся браузером Chrome при выборе режима инкогнито, предназначенного для сокрытия интернет-активностей юзера. Интернет-компания тогда заявила, что будет бороться в суде против позиции истца, пишет «Ведомости».

Юристы указывают, что Google нарушает федеральный закона о прослушке и калифорнийский закон о конфиденциальности, так как регистрирует действия пользователей во всех типах приложений, даже при отключенных функциях отслеживания в настройках аккаунта Google.

В иске также говорится, что программа Firebase Google обычно работает внутри приложений невидимо для потребителей. То есть Google, несмотря на запреты владельца аккаунта, продолжает перехватывать данные об использовании приложений и просмотрах интернет-ресурсов, а также личную информацию.

В марте агентство сообщало, что американские антимонопольные службы начали расследование о незаконных конкурентных преимуществах в рекламе и других направлениях деятельности, которые Google получила за счет неизбежной для пользователей установки Firebase.