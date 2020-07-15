НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Google обвинили в тайной слежке за пользователями

Источник:
Sibnet.ru
115 0
Фото: © Google

Юридическая компания Boies Schiller Flexner подала исковое заявление к Google в калифорнийский суд. Истцы считают, что программа Firebase Google ведет сбор данных о пользователях, даже при отключении опций отслеживания в настройках аккаунтов.

Юридическая компания Boies Schiller Flexner представляет интересы группы истцов. В июне 2020 года она уже подала иск к it-гиганту из-за слежки за пользователями, ведущуюся браузером Chrome при выборе режима инкогнито, предназначенного для сокрытия интернет-активностей юзера. Интернет-компания тогда заявила, что будет бороться в суде против позиции истца, пишет «Ведомости».

Юристы указывают, что Google нарушает федеральный закона о прослушке и калифорнийский закон о конфиденциальности, так как регистрирует действия пользователей во всех типах приложений, даже при отключенных функциях отслеживания в настройках аккаунта Google.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПриватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?

В иске также говорится, что программа Firebase Google обычно работает внутри приложений невидимо для потребителей. То есть Google, несмотря на запреты владельца аккаунта, продолжает перехватывать данные об использовании приложений и просмотрах интернет-ресурсов, а также личную информацию.

В марте агентство сообщало, что американские антимонопольные службы начали расследование о незаконных конкурентных преимуществах в рекламе и других направлениях деятельности, которые Google получила за счет неизбежной для пользователей установки Firebase.

Еще по теме
Ростелеком исследовал влияние технологии 5G на общество
PayPal прекратит внутренние переводы в России
Сбербанк запустил платежную систему SberPay
«Госуслуги» подтвердят личность в соцсетях и онлайн-магазинах
смотреть все
Технологии #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены готовые принять российских туристов страны
•
Азербайджан нанес удары по военным объектам Армении. ВИДЕО
•
Сбербанк отстранил сотрудников, обвиняемых в домогательствах
•
Россияне высказали свое отношение к вину
Подробности
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Запреты из-за COVID-19 сократили число кишечных инфекций в Забайкалье
Сибирь 15.07.2020 12:44
Ученые нашли мумию «амазонки» в Туве
Сибирь 15.07.2020 12:08
Мужчина отправил на ЕГЭ родственника вместо себя
Сибирь 15.07.2020 11:41
Организатора секты задержали в Томской области
Сибирь 15.07.2020 11:03
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8888
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8282
Алтайский край ответил на рост коронавируса ослаблением режима
3808
Блогер заплатит штраф за посещение Агафьи Лыковой
3791
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Перечислены готовые принять российских туристов страны
•
Азербайджан нанес удары по военным объектам Армении. ВИДЕО
•
Сбербанк отстранил сотрудников, обвиняемых в домогательствах
•
Россияне высказали свое отношение к вину
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
30