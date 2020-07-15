Диетологи назвали продукты от укачивания

Диетологи из Испании Фатима Бранко и Нурия Монфуледа назвали лучшими продуктами от укачивания рис, яблоки, арахис и имбирь, их стоит есть во время долгой дороги.

«Рис — твердая и тяжелая пища, так что она оседает в нижней части желудка, от нее не будет рвоты», — сказала в интервью изданию LaVanguardia Монфуледа.

Врач отметила, что желательно выбирать коричневый рис, приготовленный как можно проще и без большого количества воды.

Фрукты и овощи насытят с помощью клетчатки и их легко переварить. Яблоко будет полезно для предотвращения диареи, благодаря высокому содержанию танина.

В случае коротких поездок хорошей закуской будет горсть арахиса, который не только содержат большое количество питательных веществ, но, по словам Монфуледы, оседает в желудке, как и рис.

Также врачи посоветовали выпить настой имбиря или съесть продукт, содержащий витамин В6 — курицу, бананы, картофель. Это поможет избежать укачивания в дороге.