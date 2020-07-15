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Рогозин назвал корабли Маска гламурной версией «Союзов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA/SpaceX

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что пилотируемые американские космические корабли Crew Dragon стали «более просторной и гламурной версией российских «Союзов».

Американские корабли предназначены для низких орбит и по техническим характеристикам аналогичны «Союзу МС», который в отрасли называют «дедушкой», сказал Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что в пилотируемых космических полетах важно сотрудничество и российские космонавты готовы летать на кораблях Илона Маска, когда они будут сертифицированы.

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«Мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на "Союзах"», — сказал он

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon успешно 30 мая стартовала, а на следующий день состоялась стыковка с МКС. Это был первый полет пилотируемого американского корабля после их прекращения в 2011 году.

На прошлой неделе основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что ему удалось пообщаться с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.




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