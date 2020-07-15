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Вспышка африканской чумы свиней произошла в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вирус африканской чумы свиней зафиксировали в двух селах Забайкальского края. На место выехали специалисты ветеринарной службы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

На территории сел Укыр и Менза Красночикойского района во вторник зафиксирован вирус африканской чумы свиней, сообщил руководитель Госветслужбы Забайкальского края Андрей Лим.

«Предположительно, вирус занесен из дикой среды. В районе создана комиссия по ликвидации заболевания, на месте работают специалисты ветеринарной службы. В районе вводятся карантинные мероприятия», — рассказал Лим.

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Главный государственный ветеринарный инспектор региона Андрей Лим отметил, что владельцам хозяйств возместят ущерб в полном объеме. Африканская чума свиней — острая высококонтагиозная болезнь. Болеют свиньи всех возрастов и пород в любое время года.

Болезнь быстро принимает размеры эпизоотии и панзоотии и наносит свиноводству огромный экономический ущерб. Смертность при этой болезни достигает 100%. Для человека вирус не опасен.

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nifnif

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Drronum

Опять громкие речи , наполненные водой и пафосом. Уже 20 лет обеспечивает доступным жильем россиян, повышает...

karavoron

в смысле поменяли на бумажки зеленые?