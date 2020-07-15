Россияне высказали свое отношение к вину

Более половины россиян (54%) не пьют вино, среди респондентов в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 61%, свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 46% россиян периодически пьют вино, при этом 24% сограждан предпочитают красное, 11% респондентов — белое. Розовое вино пользуется популярностью у 1% участников опроса, 10% опрошенных пьют различные вина, не имея предпочтений по их цвету, приводит «Интерфакс» результаты опроса.

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По данным ВЦИОМ, за последний год 55% ни разу не покупали вино. Каждый четвертый (26%) россиянин чаще покупал отечественные вина, среди респондентов в возрасте 45-59 лет эта доля составила 35%. В свою очередь 12% опрошенных отдавали предпочтение импортным винам, среди молодежи в возрасте до 24 лет — каждый пятый. Еще 6% россиян с одинаковой частотой покупали российское и импортное вино.

Социологи отмечают, что 66% участников опроса считают Россию страной с большой винодельческой историей и традициями, 25% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.