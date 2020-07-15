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Сбербанк отстранил от работы обвиненных в домогательствах сотрудников

Источник:
Sibnet.ru
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Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны. Информацию о неподобающем поведении мужчин распространили в социальных сетях, сообщил представитель пресс-службы банка.

В июле в в Twitter-треде пользователи стали рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны своих коллег. В харассменте обвинили шеф-редактора «МБХ Медиа» Сергея Простакова и фоторедактора Андрея Золотова, а также журналиста «Дождя» Павла Лобкова.

Обвинения в харассменте появились и в отношении сотрудника ПАО «Сбербанк» Миненко и сотрудника дочерней компании ООО «С-Маркетинг» Руслана Гафарова. В Сбербанке начали внутреннее расследование.

«Прозвучали обвинения, не связанные с их профессиональной деятельностью в Сбербанке. Мы относимся к данным обвинениям очень серьезно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

После публичных обвинений некоторые «фигуранты» принесли публичные извинения или уволились.

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