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Парки и аттракционы начнут работу в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество заражение новой коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае продолжает снижаться, и в ближайшее время для жителей откроются парки и аттракционы, сообщила пресс-служба регионального правительства.

С 4 июля в крае открыты для посетителей туристические базы, с 9 июля — летние веранды и кафе. Сейчас правительство региона готовится к открытию городских парков. Вместе с ними получат разрешение на работу и владельцы аттракционов.

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Но работать смогут только аттракционы, зарегистрированные официально и имеющие все разрешительные документы. В крае таких только 10. Это значит, что владельцы остальных аттракционов не смогут запустить детские карусели и батуты, и дети останутся без праздника.

За эксплуатацию незарегистрированных аттракционов предусмотрена административная ответственность. Для регистрации необходимо провести техническое освидетельствование и подготовить необходимые документы, предупредили в правительстве.

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nifnif

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