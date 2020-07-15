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Перечислены готовые принять российских туристов страны

Источник:
ТАСС
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Фото: © pexels.com/@shvetsa / Pexels

Российских туристов готовы принять восемь стран, в том числе Турция и Куба, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях: это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты. Мы взяли те страны, которые являются, безусловно, туристическими направлениями и пользуются повышенным спросом на российском рынке», — приводит ТАСС слова Ломидзе.

Она уточнила, что для посещения большинства из этих стран туристы должны иметь справку об отсутствии коронавируса, полученную за определенное количество часов до пересечения границы. Кроме того, во всех этих странах будет проводиться замер температуры при пересечении границы.

«Это все было бы возможно при условии, если бы могли туда долететь, но эти страны готовы принимать наших туристов уже сейчас», — сказала глав АТОР.

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Ломидзе также сообщила о том, что 16 июля станет понятно, откроются ли границы Абхазии, которые сейчас также закрыты для туристов. Кроме того, к концу июля ожидается обновление списка стран, откуда будут принимать туристов в Испании. Италия также обещала обнародовать обновленный список стран, откуда тоже будут готовы принимать туристов.

Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию список из 13 стран, с которыми Россия может возобновить авиасообщение в рамках первого этапа. В перечень стран, которые подходят по эпидемиологическим показателям, попали девять стран Евросоюза (Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия), а также Вьетнам, Китай, Монголия, и Шри Ланка.

Пока же Ломидзе предложила россиянам рассмотреть варианты внутри страны. В том числе новые чартерные направления, куда в этом году благодаря полетным программам туроператоров можно съездить отдохнуть за разумные деньги. Это Алтай, Байкал и Хакасия, ставшая, по словам эксперта, «прорывом этого сезона».

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