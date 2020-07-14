Курс евро превысил 81 рубль

Рубль продолжает дешеветь к европейской валюте, евро 14 июля торгуется уже по 81 рублю, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро во вторник расчетами «завтра» дорожал до 81,0175 рубля, это максимальное значение с 7 июля. Курс доллара повысился на 20 копеек — до 71,18 рубля.

Стоимость сентябрьских фьючерсов нефти марки Brent снижается до 42,2 долларов за баррель, а сорта WTI — до 39,4 долларов за баррель.

Аналитики отмечают, что негативно на динамику российской валюты повлияло снижение нефтяных котировок, а также конвертация полученных рублевых дивидендов иностранными инвесторами.