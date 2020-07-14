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Россия распродала золото вместо газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Центробанка за второй квартал 2020 года.

По данным таможенной службы, в апреле и мае российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота, выручив за него 3,55 миллиарда долларов. При этом экспортные доходы «Газпрома» за тот же период составили 2,4 миллиарда долларов.

Более того, экспорт природного газа за весь второй квартал 2020 года принес России 3,5 миллиарда долларов, что меньше выручки от продажи золота за два месяца, следует из статистики Центробанка.

Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась впервые за всю новейшую историю России. С 1994 года экспорт газа традиционно приносил России больше выручки, чем продажи золота. Однако весной 2020 года спрос на газ резко упал из-за пандемии коронавируса.

Одновременно золото установило рекорд по своей стоимости на фоне нестабильности в мировой экономике, а Центробанк отказался от закупок российского металла для золотовалютных резервов. В результате все объемы добываемого в России золота пошли на экспорт.

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