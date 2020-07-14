Вещий сон принес женщине богатство

Жительница Австралии сорвала джекпот в лотерее благодаря числам, которые приснились ей 15 лет назад.

Женщина увидела во сне последовательность чисел в 2005 году, после чего стала регулярно использовать ее в лотерейных билетах, пишет издание Drew Reports News. Однако все эти годы числа из вещего сна приносили ей лишь небольшие денежные суммы.

Однако 6 июля женщина в очередной раз вписала «вещую комбинацию» в лотерейный билет, который сорвал джекпот — ей досталось 700 тысяч австралийских долларов. «Я сразу поняла, что выпали мои числа, так как больше десяти лет отмечала их в билетах», — сказала она.

Победительница отметила, что после получения выигрыша намерена уйти на пенсию раньше, чем планировала, а также помочь своей семье.