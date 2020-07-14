России предрекли «вечные дожди» из-за глобального потепления

Россию ожидают регулярные ливневые дожди из-за продолжения глобального потепления, заявил ведущий научный сотрудник японского Института метеорологических исследований Масаеси Исии.

«Россия находится в высоких широтах и представляет собой регион, который очевидно оказывает большое влияние на потепление, поэтому, как и в Японии, там нужно готовиться к усилению ливневых дождей», — цитирует ученого РИА Новости.

Метеоролог полагает, что в ближайшие пять лет потепление климата будет усиливаться. Математическое моделирование показывает, что повышение температуры в высоких широтах приводит к увеличению количества дождей.

Климатические изменения сильнее всего могут воздействовать на океаны — исследователь полагает, что уже сейчас человечеству стоит готовиться к медленным флуктуациям морских экосистем.