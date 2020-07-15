Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big

Панки из путинской России и крупнейший музыкальный экспортный товар. Так автор The Times Марк Беннеттс охарактеризовал группу Little Big. Он узнал у солиста Ильи Пурсикина о его прошлом, о взглядах на современную Россию, и о том, почему «протестный» музыкальный коллектив согласился на «дешевый уровень "Евровидения"».

В марте группу Little Big выбрали представителями России на «Евровидении». Это, по мнению автора, странно, так как Россия становится все более консервативной, а участники группы — это уникальный рейв-панк-поп-протест.

Группа должна была вступить с композицией «Uno» — великолепной пародией на дешевый уровень конкурса, считает Беннеттс. Песня в исполнении Прусикина и Сони Таюрской совмещает насмешливую грубоватость и писклявостью куклы Барби.

Она прекрасно концентрирует все банальности, десятилетиями звучавшие со сцены «Евровидения». А вишенкой на торте нарочито абсурдной песни стал «совершенно чумовой танец». Такие движения могли бы одобрить в «Министерстве глупых походок».

«Мы — постсоветские дети, выросшие на поп-культуре. Это своего рода панк для группы, странной и зачастую очень мрачной, чтобы участвовать в "Евровидении". Для нас это была хорошая, очень хорошая шутка. Стеб», — сообщил Прусикин изданию The Times.

Так, если в Великобритании и других западноевропейских странах «Евровидение» считается образцом полнейшего китча, то в России и других государствах на постсоветском пространстве отношение к этому конкурсу гораздо серьезнее.

«У россиян очень выражен соревновательный дух, и поэтому "Евровидение" здесь воспринимается почти как спортивное событие. После того, как нас выбрали, мы шли по улице, а люди кричали: "Little Big, мы в тебя верим! У тебя все получится!". Словно мы футбольная команда или что-то в этом роде. Но это круто», — сказал музыкант.

Сломать стереотипы

Группу Little Big создали в Санкт-Петербурге, культурной столице России. Произошло это семь лет назад, 1 апреля, в День дурака. Их дебютная песня «Каждый день я бухаю» изобиловала непристойностями. Но, по сути, являлась пародией на стереотипы о русских: модель, занимающаяся сексом с медведем, пьющие водку карлики и слова: «Нет будущего. Нет процветания. Это — Россия!».

«Мы хотели высмеять укоренившиеся в сознании иностранцев стереотипы о России, а также стереотипы, которые являются правдой — то, что нас бесит. Мы хотели показать русским Россию в неблаговидном свете, чтобы они попытались что-то изменить», — отметил солист Little Big.

После того памятного дебюта Little Big выпустила три альбома, набрала более миллиарда просмотров в YouTube. При этом, отмечает Беннетт, Little Big поет только на английском языке, а это, по мнению автора, нехарактерно для русских.

Сам Прусикин объяснил выбор английского так: «Мы хотим, чтобы люди нас понимали, потому что мы хотим, чтобы Little Big была международной группой».

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Удивительно, что «чиновники Первого канала», выбрали группу для участия в «Евровидении», недоумевает автор The Times. Видеоклипы на такие песни, как «Каждый день я бухаю», не имеют ничего общего с ультраконсервативной идеологией Владимира Путина.

А солисты поют явно «не по кремлевскому песеннику, составленному в соответствии с высокими принципами нравственности и благопристойности».

«Сейчас в России вообще все довольно консервативно, и поэтому мы удивились, что на конкурс песни "Евровидение" решили отправить панк-рейв-группу, исполняющую саркастическую музыку. Но когда они это сделали, мы сказали: "Ну и хорошо!". Возможно, это означает, что не все так консервативно, как мы думаем», — предположил солист Little Big.

Сны о Сибири

Грудь и живот Прусикина украшает татуировки медведя, фразы «Непобедимая сила духа» и год рождения — 1985. Родился и вырос солист популярной группы в Усть-Борзе в Забайкалье. Усть-Борзя был одним из многочисленных населенных пунктов, пострадавших после распада СССР и ощутивших на себе все «прелести» экономического кризиса 1990-х годов.

Тогда резко подскочила безработица, упал уровень жизни... и в конце концов однажды в поселке отключили электричество. Семья Прусикина в числе многих других уехала из Сибири в поисках лучшей жизни.

В 1995 году они переехали в Сосновый Бор. Этот город расположен недалеко от Санкт-Петербурга. До сих пор солист обвиняет государство в том, что оно «убило» Усть-Борзю и говорит, что ему часто снится Сибирь.

«У меня была стопроцентная свобода. Ты можешь сплавляться по реке, можешь пойти на сопки. Все что угодно. Степь — ты не видишь конца. Я был настолько свободен в детстве, что это чувство перешло и во взрослую жизнь», — поделился он воспоминаниями.

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Но чтобы не происходило с Россией в прошлом, Прусикин любит свою страну и считает себя патриотом, как и большинство ее жителей, отмечает Беннет.

«Я скажу так: как и у любой другой страны, у России много проблем. Русские понимают, что кое-что плохо, но, как говорится, родителей не выбирают, и родину тоже не выбирают», — сказал музыкант.

Он добавил, что конечно, хотелось бы изменений, например, совершенно наплевательского отношения людей к стране, состояния дорог, внешнего вид домов… «Однажды это произойдет, и мы этого ждем», — заключил лидер группы.

Поклонники и перспективы

Сейчас Little Big — это, возможно, крупнейший музыкальный экспортный товар России, уверен автор статьи. Например, поклонником группы можно считать Элайджу Вуда.

Голливудский актер в феврале перед премьерой нового фильма в Лос-Анджелесе лихо отплясывал «skibidi» (танцевальные движения из одноименного клипа). В июле в одном из эпизодов новостной программы This Week ведущий Эндрю Нил также решился повторить движения танца.

Во время режима изоляции группа провела онлайн-концерт, и его посмотрели более 3 миллионов человек. И судя по всему, международная слава Little Big будет только расти, резюмировал журналист The Times.