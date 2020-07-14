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Автомобилист в Улан-Удэ отсудил 200 тысяч за скользкую дорогу

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобилист в Бурятии не справился с управлением на дороге, покрытой льдом, и попал в аварию. Возмущенный мужчина отсудил у дорожно-строительной компании более 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба республиканского УФССП.

ДТП произошло в Бичурском районе зимой из-за несоблюдения дорожной компанией требований по очистке ледяного наката. Из-за гололеда водитель иномарки не справился с управлением и машина перевернулась.

Владелец машины обратился в суд, с требованием взыскать с дорожной компании 222 тысячи рублей — в такую сумму был оценен ущерб, нанесенный транспортному средству. Суд полностью удовлетворил требование заявителя.

Позже судебным приставам пришлось принудительно взыскивать долг с виновника. В результате обращения взыскания на банковские счета должника, приставу удалось списать сумму задолженности в полном объеме. Сейчас денежные средства перечислены на счет взыскателя.

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Drronum

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Mitрич

если это, такая страшная болячка, то объясните мне колхознику,почему не зарегистрировано ни одного случая...