Фильм дня: «Убийца»

Фильм «Убийца» режиссера Дени Вильнева покорил зрителей — боевик вошел в большинство списков лучших фильмов 2015 года.

США, 2015 год, режиссер Дени Вильнёв, 16+

В главных ролях: Эмили Блант и Бенисио Дель Торо

Сюжет боевика строится на работе элитного подразделения по борьбе с наркотиками. Самый загадочный участник команды – местный консультант, человек без имени, привычек и прошлого.



Его истинное лицо откроется только в ходе рискованной операции, во время которой главная героиня будет вынуждена поступиться собственными принципами, чтобы остаться в живых.

Большой вклад в атмосферу и характер главного героя внес Бенисио Дель Торо. Своего разговорчивого персонажа он сделал мрачным и закрытым, отказавшись почти от всех предлагаемых режиссером реплик.

Бенисио Дель Торо:



«По оригинальному сценарию мой персонаж несколько раз рассказывает Кейт о своем прошлом. И хотя это дало мне самому понимание того, что это за личность и как ее лучше сыграть, с этими репликами случилась загвоздка. Мне показалось, что как-то не с руки выкладывать свою подноготную человеку, с которым только что познакомился»

По подсчетам Вильнева, актер вырезал из роли 90% реплик, написанных для него автором сценария Тейлором Шериданом. Режиссера в итоге это устроило. «Диалоги — это для пьес, а в кино главное — движение, личность и умение присутствовать в кадре, а этого всего Бенисио было не занимать», — говорил Вильнев.