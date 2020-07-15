НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Убийца»

Источник:
Sibnet.ru
96 0
Фото: © кадр из фильма

Фильм «Убийца» режиссера Дени Вильнева покорил зрителей — боевик вошел в большинство списков лучших фильмов 2015 года.

США, 2015 год, режиссер Дени Вильнёв, 16+
В главных ролях: Эмили Блант и Бенисио Дель Торо

Сюжет боевика строится на работе элитного подразделения по борьбе с наркотиками. Самый загадочный участник команды – местный консультант, человек без имени, привычек и прошлого.

Его истинное лицо откроется только в ходе рискованной операции, во время которой главная героиня будет вынуждена поступиться собственными принципами, чтобы остаться в живых.

Большой вклад в атмосферу и характер главного героя внес Бенисио Дель Торо. Своего разговорчивого персонажа он сделал мрачным и закрытым, отказавшись почти от всех предлагаемых режиссером реплик.

Бенисио Дель Торо:

«По оригинальному сценарию мой персонаж несколько раз рассказывает Кейт о своем прошлом. И хотя это дало мне самому понимание того, что это за личность и как ее лучше сыграть, с этими репликами случилась загвоздка. Мне показалось, что как-то не с руки выкладывать свою подноготную человеку, с которым только что познакомился»

По подсчетам Вильнева, актер вырезал из роли 90% реплик, написанных для него автором сценария Тейлором Шериданом. Режиссера в итоге это устроило. «Диалоги — это для пьес, а в кино главное — движение, личность и умение присутствовать в кадре, а этого всего Бенисио было не занимать», — говорил Вильнев.


Еще по теме
Выбор нового злодея Marvel обсудили с фанатами
Близнец дьявола устроит ад на земле в пятом сезоне сериала «Люцифер»
Новый сериал по «Звездным войнам» выйдет на Disney+
Трагикомедия с Буруновым «Родные» выйдет в прокат в 2021 году
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия распродала золото вместо газа
•
Путин повысил оклады госслужащим
•
Курс евро превысил 81 рубль
•
России предрекли «вечные дожди» из-за глобального потепления
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Аномальная жара придет в Новосибирск
Сибирь 14.07.2020 17:48
Автомобилист в Улан-Удэ отсудил 200 тысяч за скользкую дорогу
Сибирь 14.07.2020 17:35
Уже 130 пациентов с COVID-19 умерли на Алтае
Сибирь 14.07.2020 14:45
СК возбудил дело об опасных работах после обвала потолка
Сибирь 14.07.2020 14:27
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8778
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
8042
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6549
Фильм о нищете и выживании на Байкале признан лучшим
4611
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия распродала золото вместо газа
•
Путин повысил оклады госслужащим
•
Курс евро превысил 81 рубль
•
России предрекли «вечные дожди» из-за глобального потепления
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
29