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Шоколад стал самым продаваемым продуктом в интернете во время пандемии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне во время пандемии чаще всего покупали шоколад и консервы, сообщает онлайн-ритейлер Wildberries.

Шоколад стал самым популярным продуктом, который россияне приобретали онлайн во время пандемии. С апреля по июнь, клиенты Wildberries купили почти в два раза больше шоколада в штуках, чем в первом квартале, с января по март, и в 58 раз больше, чем за апрель-июнь 2019 года.

Больше всего шоколада покупали в Московском регионе, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Республике Саха.

В апреле-июне в компании отметили рост популярности готовой и консервированной пищи, которая позволяет экономить время на приготовление еды во время удаленной работы. Так, продажи лапши быстрого приготовления в штуках выросли в 129 раз год к году, супов — в 31 раз, консервов — в 17 раз.

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