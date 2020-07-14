Шоколад стал самым продаваемым продуктом в интернете во время пандемии

Россияне во время пандемии чаще всего покупали шоколад и консервы, сообщает онлайн-ритейлер Wildberries.

Шоколад стал самым популярным продуктом, который россияне приобретали онлайн во время пандемии. С апреля по июнь, клиенты Wildberries купили почти в два раза больше шоколада в штуках, чем в первом квартале, с января по март, и в 58 раз больше, чем за апрель-июнь 2019 года.

Больше всего шоколада покупали в Московском регионе, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Республике Саха.

В апреле-июне в компании отметили рост популярности готовой и консервированной пищи, которая позволяет экономить время на приготовление еды во время удаленной работы. Так, продажи лапши быстрого приготовления в штуках выросли в 129 раз год к году, супов — в 31 раз, консервов — в 17 раз.