Первую смерть от бубонной чумы зарегистрировали на границе с Россией

Первую смерть от бубонной чумы зарегистрировали в Монголии. Умер 15-летний мальчик, сообщило министерство здравоохранения страны.

Погибший — 15-летний подросток из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны, он умер по пути в больницу. Анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтвердил, что причиной смерти стала чума, пишет ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

За несколько дней до этого молодой человек вместе с друзьями съел блюдо из мяса тарбагана — монгольского сурка, часто являющегося переносчиком данного заболевания.

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Согласно официальной информации, правительство страны поместило на карантин около 20 человек, тесно контактировавших с инфицированным. В июне бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил, что вероятность распространения бубонной чумы в России стремится к нулю.

На границах с Монголией работают противочумные станции: на Алтае, в Забайкалье, Туве и Бурятии. Мониторинг обстановки, наблюдение за очагами, дезинфекционные мероприятия и санации.