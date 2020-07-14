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Уже 130 пациентов с COVID-19 умерли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число пациентов, заболевших коронавирусом и умерших в Алтайском крае, достигло 130 человек, четверо из них умерли за последние сутки, сообщает оперштаб.

Уточняется, что из этих 130 человек непосредственно от коронавируса умерли 54, у остальных – «иные причины» смерти.

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Также за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 238 инфицированных, общее число инфицированных достигло 6294 человек. Сейчас насчитывается 92 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 27 человек. Всего выздоровели 4011 человек, 115 – за прошедшие сутки.

Рост числа больных в Алтайском крае начался с 3 июля. Если ранее за сутки в крае выявляли порядка 60-75 новых больных, то за этот день их число достигло 92 и с тех пор только растет, последнее время ежедневный прирост составляет порядка 230-250 человек, ежедневно четыре-пять пациентов с этой болезнью умирает. Сейчас Алтайский край находится на пятой строчке в статистике приростов числа заболевших за день среди регионов России.

Ранее власти региона объяснили резкий рост числа заболевших игнорированием масочного режима и посещением незаконных массовых мероприятий. Судя по видеозаписям, периодически появляющимся в социальных сетях, подобные вечеринки в регионе со скоплением народа продолжаются. 

При этом ограничительные меры не были ужесточены. Напротив, в регионе разрешили открыть пляжи иторговать непродовольственными товарами на рынках. Масочный режим при этом ужесточили, но о том, как контролируется его исполнение, не сообщалось.



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