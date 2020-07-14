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СК возбудил дело об опасных работах после обвала потолка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в Новосибирске, при котором погиб мужчина, на крыше вели строительные работы, сообщает ведомство.

По данным следствия, 14 июля на улице Владимировский спуск, 2 в доме на втором этаже произошло обрушение потолочных перекрытий. Под завалами было обнаружено тело 64-летнего мужчины.

«Подрядная организация планировала проводить ремонт вентиляционной шахты. С этой целью организацией были привезены строительные материалы и складированы на чердаке указанного дома. Опрошенные соседи пояснили, что накануне ночью слышали грохот в месте обрушения, однако внимания не придали, и лишь на утро обнаружили завалы», — говорится в сообщении.

Следователи возбуждено части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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