Омского депутата заподозрили в хищении бюджета

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Законодательного
Собрания Омской области, мужчину подозревают в мошенничестве, сообщает региональное
СУ СК РФ.
По версии следствия, 45-летний омский депутат в период с
2018 по 2020 годы, используя подложные документы, при исполнении депутатских
полномочий похитил бюджетные средства.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного
положения).
Следователи провели обыски по месту работы и жительства
подозреваемого, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы причиненного
ущерба. Депутату избрана мера пресечения
в виде домашнего ареста.