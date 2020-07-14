Омского депутата заподозрили в хищении бюджета

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Законодательного Собрания Омской области, мужчину подозревают в мошенничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 45-летний омский депутат в период с 2018 по 2020 годы, используя подложные документы, при исполнении депутатских полномочий похитил бюджетные средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы причиненного ущерба. Депутату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.