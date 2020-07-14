НАВЕРХ

Омского депутата заподозрили в хищении бюджета

Источник:
Sibnet.ru
95 0
Фото: © Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Законодательного Собрания Омской области, мужчину подозревают в мошенничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 45-летний омский депутат в период с 2018 по 2020 годы, используя подложные документы, при исполнении депутатских полномочий похитил бюджетные средства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Следователи провели обыски по месту работы и жительства подозреваемого, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы причиненного ущерба.  Депутату избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


Еще по теме
Новое уголовное дело возбуждено против Анатолия Быкова
ЦБ раскрыл схему финансового мошенничества через рекламу
Ученика арестовали по подозрению в убийстве педагога под Новосибирском
Губернатор Фургал не признал вину
смотреть все
Омск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов
•
Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа
•
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске
Подробности
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирец сфотографировал самую яркую комету
Сибирь 14.07.2020 12:37
Омского депутата заподозрили в хищении бюджета
Сибирь 14.07.2020 12:19
Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Сибирь 14.07.2020 12:14
Власти Забайкалья снизили тарифы ЖКХ для населения
Сибирь 14.07.2020 11:33
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8631
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
7814
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6466
Фильм о нищете и выживании на Байкале признан лучшим
4489
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов
•
Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа
•
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске
Подробности
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

corrector

В новостях любят писать про людей маргинальных позиций, да есть ваш вирус есть, только летальность...

Darkin Sral

у сша дутый ввп, сфера услуг очень дорого стоит, тот же интернет в десять раз дороже, при том что он...