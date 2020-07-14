Рогозин рассказал о перспективе полетов за пределы Солнечной системы

Путешествия за пределы Солнечной системы, это не фантастика, а перспективы далекого будущего. Но ближайшие цели для российских космонавтов — освоение Луны, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Сейчас «космические разведчики» — посадочные аппараты Роскосмоса — должны исследовать место для будущей лунной базы и определить оптимальные места на Южным полюсе Луны. В дальнейшем (2027-2028 годах), по мере создания мощнейших ракет, появится транспортная система.

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Это ракета, способная доставить туда тяжелый защищенный от радиации корабль с экипажем, который построит лунную базу, рассказал Рогозин в интервью Радио «Комсомольская правда».

Первые шаги по Луне, отметил он, будут сделаны в течение ближайшего десятилетия всеми ведущими странами. А дальше — покорение планет Солнечной системы. Он подчеркнул, что для этого будут нужны принципиально иные двигатели.

«Там уже на химических двигателях, на традиционных ракетных двигателях, будь то кислород-керосин или водородный двигатель, туда уже не долететь тяжелому кораблю. Это путь к развитию ядерной космической энергетики. И только такого рода мощный потенциал ионных двигателей … позволит кораблю достичь планет Солнечной системы. А может быть, в будущем даже вырваться за ее пределы», — уточнил он.