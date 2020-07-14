Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

Банк России отозвал лицензию у «Народного банка Тувы» из-за нарушений закона, сообщается на сайте Центробанка.

По величине активов кредитная организация занимала 416 место в банковской системе России. Банк был учрежден в 1990 году на базе Тувинского республиканского управления Жилсоцбанка СССР. Основной целью создания банка стала поддержка социальных и экономических проектов на территории Республики Тыва.

Банк России приказом от 14 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного Общества «Народный банк Тувы» из-за нарушений закона.

«Деятельность БАНКА «НБТ» на протяжении более пяти лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации. В деятельности БАНКА «НБТ» возникли основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении.

Вкладчики смогут вернуть свои деньги в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика. Деньги выплачивает «Агентство по страхованию вкладов».