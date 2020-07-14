Глава федерации легкой атлетики России ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко ушел в отставку после ряда скандалов, сообщается на сайте федерации.

«Я объявляю о своей отставке с поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым запуская процесс перевыборов руководства ВФЛА. Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период», — заявил Юрченко.

Он выразил надежду, что вновь избранный глава Всероссийской федерации легкой атлетики сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития Федерации.

Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях в любом статусе. Причиной для этого может стать отказ ВФЛА выплатить в срок (до 1 июля 2020 года) штраф в размере 5 миллионов долларов, который был наложен по делу прыгуна Данила Лысенко.

Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.