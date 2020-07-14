НАВЕРХ

«Зенит» предложит Кокорину контракт на два года

Источник:
Sibnet.ru
100 0
Фото: Кирилл Венедиктов / CC BY-SA 3.0

«Зенит» может предложить футболисту Александру Кокорину контракт на два года, после того как истечет его соглашение с клубом «Сочи».

«Зенит», за который до скандала играл Кокорин, может предложить ему контракт на два года после 31 июля, сообщает Metaratings. 26 июля в России откроется летнее трансферное окно. Игроку также может поступить предложение о т клуба «Сочи», где он играет сейчас.

Сам Кокорин критиковал нынешнее руководство «Зенита» и заявлял, что хочет продолжить карьеру в Европе, а основным претендентом на него считался «Марсель».

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, после скандала с дракой в ресторане был отправлен в аренду «Сочи». Его соглашение с этим южным клубом истекает 31 июля.

«Зенит» завоевал титул чемпиона России, по результатам 26 матчей он опередил на недосягаемое количество баллов московский «Локомотив».

Еще по теме
Пораженный молнией футболист пошел на поправку
Дзюба объяснил имитацию секса с одноклубником
Кокорин выйдет на поле против «Зенита»
Сразу 19 футболистов заразились COVID-19 из-за ошибки в тесте
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов
•
Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа
•
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске
Подробности
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Министр спорта не увидел смысла в уходе легкоатлетов из сборной
09.07.2020 12:53
Американский игрок подписал рекордный контракт в истории спорта
07.07.2020 14:57
Эксперты Der Spiegel подтвердили поддельные подписи Родченкова
06.07.2020 13:23
Липницкая подтвердила слухи о беременности
17.06.2020 09:42
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов
•
Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа
•
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске
Подробности
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Когда возникает вопрос о "лишних" нулях - это значит деноминация набирает обороты.

Иркут 69

Кремль очень понравилась ситуация с ограничением свобод при COVD-19 Тотальный контроль за перемещением...

Иркут 69

Его "прислушивание к критике" на практике выражается в принятии мер к самому критикующему... а не к проблеме.

corrector

В новостях любят писать про людей маргинальных позиций, да есть ваш вирус есть, только летальность...

Darkin Sral

у сша дутый ввп, сфера услуг очень дорого стоит, тот же интернет в десять раз дороже, при том что он...