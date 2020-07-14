«Зенит» предложит Кокорину контракт на два года

«Зенит» может предложить футболисту Александру Кокорину контракт на два года, после того как истечет его соглашение с клубом «Сочи».

«Зенит», за который до скандала играл Кокорин, может предложить ему контракт на два года после 31 июля, сообщает Metaratings. 26 июля в России откроется летнее трансферное окно. Игроку также может поступить предложение о т клуба «Сочи», где он играет сейчас.

Сам Кокорин критиковал нынешнее руководство «Зенита» и заявлял, что хочет продолжить карьеру в Европе, а основным претендентом на него считался «Марсель».

Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, после скандала с дракой в ресторане был отправлен в аренду «Сочи». Его соглашение с этим южным клубом истекает 31 июля.

«Зенит» завоевал титул чемпиона России, по результатам 26 матчей он опередил на недосягаемое количество баллов московский «Локомотив».