«Зенит» предложит Кокорину контракт на два года

«Зенит» может предложить футболисту Александру Кокорину контракт на два года, после того как истечет его соглашение с клубом «Сочи».
«Зенит», за который до скандала играл Кокорин, может предложить ему контракт на два года после 31 июля, сообщает Metaratings. 26 июля в России откроется летнее трансферное окно. Игроку также может поступить предложение о т клуба «Сочи», где он играет сейчас.
Сам Кокорин критиковал нынешнее руководство «Зенита» и заявлял, что хочет продолжить карьеру в Европе, а основным претендентом на него считался «Марсель».
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, после скандала с дракой в ресторане был отправлен в аренду «Сочи». Его соглашение с этим южным клубом истекает 31 июля.
«Зенит» завоевал титул чемпиона России, по результатам 26 матчей он опередил на недосягаемое количество баллов московский «Локомотив».
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