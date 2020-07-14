НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Близнец дьявола устроит ад на земле в пятом сезоне сериала «Люцифер»

Источник:
Sibnet.ru
178 0

Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», где на землю возвращается брат-близнец дьявола.

Из нового трейлера следует, что после возвращения главного героя Люцифера в ад, детектив Хлоя Декер с головой уходит в работу, пытаясь забыть своего друга. Но вскоре Люцифер возвращается. Сначала Хлоя целует его и радуется возвращению, но затем начинает замечать, что он ведет себя необычно. Становится ясно — в образе Люцифера теперь его брат-близнец, желающий разрушить мир.

Планируется, что пятый сезон сериала «Люцифер» выйдет 21 августа, сезон будет состоять из 16 серий. Ранее сообщалось, что в одном из эпизодов действие будет происходить в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Благодаря этому зрители смогут больше узнать о прошлом Мэйлз и о том, как Люцифер стал сыщиком.

Сериал «Люцифер» рассказывает о дьяволе, котором надоело жить в Аду и он «переезжает» в Лос-Анджелес, и именует себя Утреней Звездой (Morning Star). Однажды в его ночном клубе происходит преступление, а расследованием дела занимается детектив Хлоя Декер. Люцифер подключается к работе и тоже становится детективом.


Еще по теме
Новый сериал по «Звездным войнам» выйдет на Disney+
Трагикомедия с Буруновым «Родные» выйдет в прокат в 2021 году
Стивен Кинг распродал права на экранизацию серии рассказов
Дэвид Линч опубликовал короткометражный хоррор
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов
•
Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа
•
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирец сфотографировал самую яркую комету
Сибирь 14.07.2020 12:37
Омского депутата заподозрили в хищении бюджета
Сибирь 14.07.2020 12:19
Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»
Сибирь 14.07.2020 12:14
Власти Забайкалья снизили тарифы ЖКХ для населения
Сибирь 14.07.2020 11:33
Самое популярное
Алтайский край вышел в лидеры по распространению COVID-19
8631
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
7814
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
6466
Фильм о нищете и выживании на Байкале признан лучшим
4489
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян
•
Песков прокомментировал призыв миллионеров о повышении налогов
•
Россия с 15 июля отменит изоляцию для прибывающих из-за рубежа
•
Потанин потерял $3,6 млрд из-за аварий в Норильске
Подробности
•
Путин и Трамп: резиденции роскоши и скандалов
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
•
Ничего сверхъестественного: в деле перевала Дятлова поставлена точка
•
Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Тысячи жителей Хабаровска вышли за губернатора Фургала
54
Президент России указал на причину ухудшения отношений с Украиной
43
Турция превратила собор Святой Софии в мечеть
35
Губернатора Хабаровского края заподозрили в организации убийств
34
Кудрин заявил о застое в российской экономике
31