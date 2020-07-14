Близнец дьявола устроит ад на земле в пятом сезоне сериала «Люцифер»

Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», где на землю возвращается брат-близнец дьявола.

Из нового трейлера следует, что после возвращения главного героя Люцифера в ад, детектив Хлоя Декер с головой уходит в работу, пытаясь забыть своего друга. Но вскоре Люцифер возвращается. Сначала Хлоя целует его и радуется возвращению, но затем начинает замечать, что он ведет себя необычно. Становится ясно — в образе Люцифера теперь его брат-близнец, желающий разрушить мир.

Планируется, что пятый сезон сериала «Люцифер» выйдет 21 августа, сезон будет состоять из 16 серий. Ранее сообщалось, что в одном из эпизодов действие будет происходить в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Благодаря этому зрители смогут больше узнать о прошлом Мэйлз и о том, как Люцифер стал сыщиком.

Сериал «Люцифер» рассказывает о дьяволе, котором надоело жить в Аду и он «переезжает» в Лос-Анджелес, и именует себя Утреней Звездой (Morning Star). Однажды в его ночном клубе происходит преступление, а расследованием дела занимается детектив Хлоя Декер. Люцифер подключается к работе и тоже становится детективом.