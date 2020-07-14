Близнец дьявола устроит ад на земле в пятом сезоне сериала «Люцифер»

Netflix опубликовал трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»,
где на землю возвращается брат-близнец дьявола.
Из нового трейлера следует, что после возвращения главного
героя Люцифера в ад, детектив Хлоя Декер с головой уходит в работу, пытаясь забыть
своего друга. Но вскоре Люцифер возвращается. Сначала Хлоя целует его и
радуется возвращению, но затем начинает замечать, что он ведет себя необычно. Становится
ясно — в образе Люцифера теперь его брат-близнец, желающий разрушить мир.
Планируется, что пятый сезон сериала «Люцифер» выйдет 21
августа, сезон будет состоять из 16 серий. Ранее сообщалось, что в одном из
эпизодов действие будет происходить в Лос-Анджелесе 1940-х годов. Благодаря
этому зрители смогут больше узнать о прошлом Мэйлз и о том, как Люцифер стал
сыщиком.
Сериал «Люцифер» рассказывает о дьяволе, котором надоело
жить в Аду и он «переезжает» в Лос-Анджелес, и именует себя Утреней Звездой (Morning
Star). Однажды в его ночном клубе происходит преступление, а расследованием
дела занимается детектив Хлоя Декер. Люцифер подключается к работе и тоже
становится детективом.