Новосибирец погиб после обрушения потолка в доме

Потолок обрушился в двухэтажном жилом доме в Новосибирске, погиб мужчина, сообщает ГУ МЧС по региону.

Во вторник на пульт оперативного дежурного в 09.16 по новосибирскому времени (06.16 мск) поступило сообщение о том, что в двухэтажном жилом доме на улице Владимировский спуск, 2 обрушился потолок и под завалами может находиться человек.

Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Под завалами спасатели нашли 64-летнего мужчину. Спасатели передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть мужчины.

По оперативной информации, обрушение произошло на площади 8 квадратных метров. Следователи СУ СК РФ по Новосибирской области проводят проверку.