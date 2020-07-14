Пентагон получит истребители F-15EX для гиперзвукового оружия

Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, способные нести гиперзвуковое оружие, сообщает пресс-служба компании Boeing.

«ВВС США заключили с Boeing контракт почти на 1,2 миллиарда долларов на строительство первой партии из восьми современных истребителей F-15EX… F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (около 7 метров) и весом до 7000 фунтов (около 3,2 тонны)», — приводит РИА Новости сообщение Boeing.

Кроме того, ВВС США объявили бессрочный контракт на поставку не оговоренного числа этой модели истребителей на сумму 23 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению на сайте ВВС США, первые восемь самолетов будут размещены на авиабазе «Эглин» в штате Флорида, где будут принимать участие в испытаниях. Первые две машины по плану должны быть произведены во втором квартале 2021 финансового года, остальные шесть — в 2023 финансовом году. В будущем они должны заместить F-15C/D.

Этот самолет в отличие от других, даже более современных моделей, включая F-35, может развивать скорость более трех махов, что позволяет придать гиперзвуковому оружию хорошую стартовую скорость. F-35, с одной стороны, имеет в два раза меньшую скорость, а с другой, гиперзвуковое оружие таких габаритов не поместится в его оружейный отсек.