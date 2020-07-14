Хоккеисты «Сибири» посвятили форму нового сезона врачам

Игроки ХК «Сибирь» в новом сезоне будут играть в форме с новым логотипом, который посвящен врачам, сообщает пресс-служба клуба.

«ХК "Сибирь" решил посвятить этот сезон врачам! Мы хотим отдать должное этим людям, выразить солидарность с ними и призвать обратить особое внимание на значимость их вроде бы рядовой, но такой необходимой для человечества работы! В связи с этим представляем вашему вниманию логотип, который будет располагаться на джерси для проведения предсезонных матчей "Сибири"», — говорится в сообщении.

Также на тренировочную форму ХК «Сибирь» и ХК «Сибирские Снайперы», игровую форму «Сибири» сезона 2020-2021 годов будет нанесен шеврон с этим логотипом. В течение сезона хоккейный клуб «Сибирь» проведет ряд мероприятий, посвященных врачам.